Amelia, nuovo caso Covid-19

AMELIA - Da ieri l'asticella del contagio segna una tacca in più. Dopo due guarigioni a distanza di pochi giorni, la sindaca Laura Pernazza è stata costretta ad annunciare di aver emesso una nuova ordinanza di isolamento contumaciale. Anche in questo caso, fortunatamente, sembra che la persona colpita dal virus non accusi particolari sintomi tanto che ad oggi le buone condizioni generali gli consentono di trascorrere l'isolamento presso il suo domicilio. "Mi è stato comunicato -ha scritto la Sindaca in una nota diffusa ieri in serata- dal servizio sanitario che un altro cittadino, residente ad Amelia, è risultato positivo al COVID-19. Il soggetto è stato sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio, le sue condizioni di salute sono buone. È già in corso anche per questo caso la puntuale ricerca epidemiologica, per ricostruire gli eventuali contatti ed attivare i protocolli del caso". Fino ad oggi, nel corso della cosiddetta seconda ondata, in città si sono verificati quattro casi. Il primo ad inizio agosto aveva riguardato una ragazza al rientro dalle vacanza, ora guarita, poi , qualche giorno dopo, era stata la volta di un giovane ricoverato al Santa Maria di Terni, anch'egli guarito e infine di un amerino al rientro dalle vacanze tutt'ora positivo. Con la notizia del nuovo contagio, il bilancio odierno conta due guariti e due positivi.