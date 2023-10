Amelia, festa del volontariato. L'azzardo non è un gioco: tutti insieme pre prevenire e combattere la ludopatia

AMELIA Tutti insieme per prevenire e contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Questo il tema della "Festa del Volontariato No Slot, è tempo di stare bene insieme!" in programma per venerdì 20 e sabato 21 ottobre dalle 16 in poi.

Una due giorni dedicata alla cittadinanza attiva e solidale.

Presenti oltre 25 associazioni per illustrare alla città una serie di attività ludiche, animazione, musicali e sportive, insieme a stand espositivi, con un confronto aperto rivolto in particolare ai più giovani.

Nel programma anche la mostra itinerante regionale "Azzardo, non chiamiamolo gioco", la presenza dell’Unità di Strada della zona sociale 11 e un concerto al termine del pomeriggio con i The Whips.

Le associazioni che partecipano all'evento saranno premiate dall'amministrazione con il riconoscimento di associazione "Umbria NoSlot".