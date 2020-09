Amelia, guarita la ragazza positiva al Covid al rientro dalle vacanze. In città rimane un solo positivo

AMELIA - Buone notizie sul fronte Coronavirus. E' guarita la ragazza che era risultata positiva ad inizio agosto, al rientro da una vacanza sulla riviera adriatica. La notizia arriva dalla sindaca Laura Pernazza.

"Ho ricevuto in data odierna dal servizio Igiene e Sanità pubblica di Terni- ha scritto la prima cittadina- notizia dell’avvenuta guarigione da Covid-19 della giovane amerina". Secondo le notizie pervenute, la ragazza sarebbe sempre stata asintomatica, e ha passato tutto il periodo della quarantena presso il proprio domicilio. Si tratta della seconda guarigione in città dopo quella del giovane ragazzo di ventuno anni, per il quale però, era stato necessario in ricovero presso l'ospedale Santa Maria di terni. "Ad oggi -continua la Pernazza- rimane pertanto un solo positivo ad Amelia". Anche in questo caso, si tratterebbe di un contagio al rientro dalle vacanze, asintomatico e in auto isolamento dal momento del ritorno in città. "Naturalmente -chiude la prima cittadina- visto l’andamento del contagio anche a livello nazionale, si invitano tutti i cittadini a non abbassare la guardia e a rispettare le norme anti covid".

© RIPRODUZIONE RISERVATA