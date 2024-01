Amelia, la "rotonda delle Nazioni" diventa "don Pierino Gelmini". Cerimonia nel novantanovesimo anno dalla nascita

AMELIA Intitolata la rotonda a don Pierino Gelmini. Nel giorno del novantanovesimo anniversario della nascita del fondatore della Comunità Incontro Onlus, il comune di Amelia gli ha intitolato la ex rotonda delle Nazioni.

Un luogo di snodo e collegamento fra la tra la città di Amelia e l'Ortana che conduce alla sede di Molino Silla.



«Quella di quest'anno - dicono dalla comunità - a 99 anni dalla nascita di don Gelmini, è stata una commemorazione ancora più partecipata e carica di significato per la Comunità e per la città di Amelia a testimonianza dell'indelebile legame dell'opera di don Pierino con il territorio. Per questo ulteriore riconoscimento alla memoria del fondatore, la Comunità Incontro ringrazia sentitamente l'amministrazione comunale di Amelia, la Sindaca Laura Pernazza, le contrade e la cittadinanza».



All’evento, hanno preso parte numerosi cittadini e autorità locali.

Fra gli ospiti, Mogol, l'assessore regionale Enrico Melasecche, il questore di Terni Bruno Failla, il vice prefetto di Terni Silvia Riccetti, il comandante dei carabinieri Antonio De Rosa, il comandante vigili del fuoco di Terni Paolo Nicolucci, il tenente Maria Stella Ranaudo comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Terni, la vice preside dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia Cinzia Bonomo, il vice presidente del comitato della Croce Rossa di Avigliano Umbro con una delegazione di volontari, la vice presidente dell’Ente Palio dei Colombi, Teresa Quadraccia.

Per la Comunità Incontro erano presenti il presidente Giuseppe Lorefice, il direttivo al completo con il capo struttura Giampaolo Nicolasi insieme ad una delegazione dello staff multidisciplinare e dei ragazzi impegnati nel percorso terapeutico.

Nel corso della cerimonia si è svolta una benedizione da parte di padre Sergio Prina Cerai mentre un intrattenimento è stato curato dagli sbandieratori e dai musici “Città di Amelia”.