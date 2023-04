Amelia, cinema che risveglia le coscienze. In programma la prima del film di Thomas Torelli

AMELIA Film che aprono la mente e il cuore, per il risveglio della coscienza. Questo il tema della rassegna di cinema proposta da Oltre il Visibile per il fine settimana.



«Questi film - spiegano dall'associazione - possono davvero farci aprire gli occhi sulla realtà che abbiamo davanti e che è stata velata dal condizionamento e dal sistema di credenze, dal lavaggio del cervello della televisione e dei media».



Per l'occasione la prima visione dell’ultimo film di Thomas Torelli Il sentiero della gioia, con un ospite d’eccezione, ancora top secret.

Amelia (Tr)

Sala comunale F. BOCCARINI

(Piazza Augusto Vera, 10)

PROGRAMMA



Venerdì 14 aprile – ore 21.00

I Origins

Regia di Mike Cahill

USA, 2014, 113’ – v.o.sott.it.



Film non distribuito in Italia. Sottotitoli a cura di Oltre il Visibile

Gli studi del biologo molecolare Ian Gray sull'evoluzione dell'occhio umano lo portano a scoperte rivoluzionarie che vanno a minare profondamente le convinzioni scientifiche e spirituali sue e di quanti lo circondano.

Sundance Film Festival 2014: Premio Alfred P. Sloan; Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna 2014: Miglior film

Sabato 15 aprile – ore 21.00

I heart huckabees

Le strane coincidenze della vita

Regia di David O. Russell

USA, Germania, 2004, 106’ - v.o.sott.it.

Qualcosa di inquietante sta succedendo nella vita di Albert Markovski: una serie di incredibili ed inspiegabili coincidenze lo spinge a rivolgersi a Bernard e Vivian, due investigatori esistenziali in grado di risolvere i quesiti più profondi.



Domenica 16 aprile - ore 18.00

In prima visione

Il sentiero della gioia

Regia di Thomas Torelli

Italia, 2022, 77’



Con Erica Francesca Poli, Salvatore Brizzi, Italo Pentimalli, Richard Romagnoli, Pier Mario Biava, Virginio De Maio, Alberto Simone

Durante la serata collegamento con Virginio De Maio, ricercatore, imprenditore e formatore aziendale. Esperto in linguaggio cinematografico è autore del bestseller internazionale “Filmatrix” in cui studia e approfondisce i meccanismi con cui i media influenzano la realtà.