Amelia, questione sanità sul grande schermo. Arriva "C'era una volta in Italia"

AMELIA C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando (2022), il documentario che racconta le tragiche conseguenze di un piano di rientro che ha messo ko gli ospedali nel sud Italia, arriva ad Amelia, in prima visione e alla presenza del regista Federico Greco.

Al centro sanità pubblica, democrazia reale, uguaglianza, dignità delle persone.

«Più che continuare a denunciare dal nostro pulpito le storture del reale – spiegano da Oltre il Visibile a proposito del film– non sarebbe meglio cominciare a difenderlo, a partire dalle forze di cui già disponiamo? Dopo aver smascherato la cattiveria delle classi dominanti, non è forse venuta l’ora di interrogarci e capire, sin da subito, come mobilitare efficacemente la nostra capacità di opporci, organizzarci e reagire?

È questa la via che C’era una volta in Italia sembra mostrarci: dobbiamo ritornare ad occuparci del reale, e dobbiamo farlo a modo nostro, machiavellicamente, con l’intelligenza di Pulcinella, seguendo le nostre idee ma senza frustrazioni ideologiche e, soprattutto, senza eroismi. Perché se a Cariati, poco più di dieci persone sono riuscite, quantomeno, a strappare alla politica la promessa di una riapertura, significa che la partita è tutt’altro che conclusa, e sta a noi giocarcela sino in fondo, fino all’ultimo respiro».

PROGRAMMA

Amelia (TR)

Sala Comunale F. Boccarini

(Piazza Augusto Vera, 10)

Sabato 25 Marzo – ORE 18.00

In prima visione

C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando

Regia di Federico Greco e Mirko Melchiorre

Italia, 2022, 102’

Sarà presente il regista Federico Greco

Durante la serata collegamento con Mimmo Formaro, Ass.le la pare basso Jonio cosentino di Cariati