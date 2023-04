Amelia, il cinema celebra la giornata internazionale della danza e quella del jazz. Sullo schermo "Let's get lost"

AMELIA Onore alla creatività, libertà espressiva, ingegno. Questi i temi della rassegna cinematografica proposta questa settimana da Oltre il Visibile che celebra la Giornata Internazionale della Danza e quella del Jazz.

Evento speciale, sabato 29 aprile alle 18 con Roberto Buonanno.

Il presidente della Società Astronomica Italiana terrà una conferenza dal titolo Quanti universi? in cui si discuterà su che cosa c’è oltre i confini dell’universo osservabile e sulla possibile che il nostro universo sia solo uno dei tanti in un multiverso molto più vasto.

Programma

Amelia (Tr)

Sala comunale F. Boccarini

(Piazza Augusto Vera, 10)



Sabato 29 aprile - ore 18.00

Conferenza: Quanti universi...

A cura di Roberto Buonanno

Roberto Buonanno, socio di "Oltre il Visibile", è stato professore ordinario di Astronomia e Astrofisica presso l'Università di Roma "Tor Vergata". È autore di centinaia di articoli scientifici. È stato direttore dell'Osservatorio di Roma e dell'Osservatorio di Abruzzo. Ha lavorato presso l'European Southern Observatory in Germania. Ha partecipato alla realizzazione del telescopio "Galileo" alle Canarie, del LBT in Arizona e del NTT in Cile. A un asteroide è stato attribuito il suo nome. Attualmente è Presidente della Società Astronomica Italiana.

Sabato 29 aprile - ore 21.30

Dancer

Regia di Steven Cantor



Enfant terrible, cattivo ragazzo, genio del balletto, Sergei Polunin, il più giovane primo ballerino di sempre del Royal Ballet di Londra, confonde gli stereotipi proprio come la sua danza sfida le convenzioni.

L’artista più dotato della sua generazione secondo il New York Times, classe 1989, Polunin si colloca suo malgrado come diretto discendente del terzo millennio di quella stirpe di geniali, sensuali, mefistofelici danzatori, da Nijinsky a Nureyev.

Nato per essere una star internazionale, Sergei ha infiammato i palcoscenici dei teatri, i cuori di milioni di fan e le riviste di gossip, come le più grandi rockstar.

Nominato come miglior documentario ai British Independent Film Awards 2016.

Domenica 30 aprile - ore 18.00

Let's get lost

Regia di Bruce Weber

USA, 1988, 119’ - v.o.sott.it. - Ed. restaurata

Chet Baker è stato uno dei più importanti trombettisti jazz mai esistiti, ma la sua vita è divenuta celebre anche per i suoi continui eccessi in fatto di droga, donne, violenza.

Il noto fotografo e regista Bruce Weber racconta con ritmo brillante gli ultimi giorni di vita di questo geniale trombettista in un documentario che ha fatto storia per il suo linguaggio diretto ed esplicito e per come è riuscito a descrivere le trappole che la fama può tendere alla vita dei personaggi pieni di talento.

Let's Get Lost è considerato da molti il miglior documentario musicale di tutti i tempi. All'edizione 1988 dei premi Oscar, fu candidato per la categoria miglior documentario.