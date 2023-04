Amelia, cinema: «Sayonara, Sakamoto». Rassegna omaggio al compositore appena scomparso

AMELIA Il cinema di Oltre il Visibile rende omaggio a Ryuichi Sakamoto. Personalità ricca e mutevole, shintoista, desideroso di una comunione totale con la natura e il Tao, il grande musicista e compositore giapponese è stato un pioniere della fusione tra la musica etnica orientale e l’elettronica occidentale.

Ma la fama mondiale la deve al ruolo di compositore di colonne sonore memorabili, per film cult come Furyo e Tabù, che saranno proiettati in questa occasione per una mini-rassegna omaggio, a pochi giorni dalla sua dipartita.

«Il cinema - disse in una intervista - è da sempre una grande fonte di ispirazione per me. Tutta la mia musica la concepisco come fosse una colonna sonora senza film».





IL PROGRAMMA



Amelia (TR)

Sala comunale Boccarini

(Piazza Augusto Vera, 10)



Giovedì 20 aprile – ore 21.30

Furyo



Gran Bretagna, 1983, 122’ - v.o.sott.it.

1942, Giava. Yonoi è il giovane comandante di un campo di concentramento giapponese per prigionieri britannici. Violento e raffinato, non riesce a sottrarsi al fascino magnetico del maggiore Colliers.

Un cult indimenticabile con David Bowie, il compositore Ryuichi Sakamoto e per la prima volta sullo schermo Takeshi Kitano.

1984 - Premi Bafta: migliore colonna sonora a Ryūichi Sakamoto; 1984 - Awards of the Japanese Academy: miglior film - premio del pubblico.

Venerdì 21 aprile – ore 21.30

Tabù - Gohatto

Regia di Nagisa Ôshima

Giappone, 1999, 100’ - v.o.sott.it.

Giappone, seconda metà dell'Ottocento. È in corso il reclutamento di nuovi soldati da parte di un clan di samurai. Dei due prescelti, uno, Sozaburo Kano (Ryūhei Matsuda), è molto avvenente e la sua bellezza causerà uno sconvolgimento profondo, anche erotico, all'interno di quel gruppo chiuso di uomini.

In concorso al Festival di Cannes.