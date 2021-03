Amelia, ancora un furto alla zona artigianale di Fornole. Sventati altri tre colpi grazie alle segnalazioni dei passanti.

AMELIA Ancora un furto messo a segno nella notte. Un assalto che sembra non avere fine quello alla zona artigianale di Fornole che dall'inizio dell'anno ha già subito tre attacchi pesanti da parte di bande che hanno saccheggiato attività commerciali e imprese. Questa volta però, la vicenda potrebbe avere un epilogo diverso. Grazie alla segnalazioni di alcuni automibilisti in transito lungo la via Amerina circa “movimenti strani”, i Carabinieri sono riusciti a sventare almeno altri tre colpi programmati nella stessa zona e a recuperare l'auto abbandonata dai malviventi durante la fuga. Un esempio di cooperazione attiva e senso civico, come precisato dalla stesse Forze dell'Ordine, che ha alleggerito il bilancio degli ammanchi e dei danni.

APPROFONDIMENTI FURTI Amelia, territorio in balìa dei ladri. Nel mirino ancora la... FURTI Amelia, caccia al ladro. Fanno esplodere la cassaforte del... LA VICENDA Amelia, è psicosi furtiVigilantes scambiati per ladri

Il primo raid si era verificato il 12 gennaio scorso, in quell'occasione i ladri avevano fatto razzia in ben nove delle attitivà che lavorano nella zona artigianale e nella scuola primaria della frazione.

Poi, una decina di giorni fa era stata la volta della rapina all'Eurospin di via Roma, dove una banda di cinque elementi aveva fatto saltare in aria la cassaforte e prelevato un bottino di circa 37.000 euro.

A neanche 36 ore di distanza dal colpo al supermercato, i ladri erano tornati a visitare la zona artigianale di Fornole. Bottino circa 60.000 euro, rubati due pick up, un caddy, attrezzature edili e da officina.

La notte scorsa l'ennesima incursione che però potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta alla criminalità in quella zona. Sembra infatti siano in programma l'adozione di misure straordinarie che possano consentire di presidiare la zona in modo efficace.

Ultimo aggiornamento: 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA