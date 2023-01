Domenica 8 Gennaio 2023, 08:59

PERUGIA - Tremila pirati della strada. Tremila persone che mettono in pericolo la propria vita e quella degli altri con comportamenti alla guida in totale violazione del codice della strada.

Soprattutto sul versante degli eccessi con l’acceleratore e con l’alcol. I dati della polizia stradale relativi all’anno appena terminato raccontano di un fisiologico incremento dell’attività rispetto al periodo Covid ma anche di sempre più persone che trasgrediscono le norme.

Sono state contestate 11.421 infrazioni, di cui 2.865 per eccesso di velocità, 340 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta (cinture e seggiolini), 183 per l’utilizzo di apparecchi cellulari alla guida; 197 patenti di guida ritirate e decurtati 13.625 punti patente.

I veicoli sequestrati sono stati 193 mentre quelli sottoposti a fermo amministrativo sono stati 103; le carte di circolazione ritirate 235.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Da sottolineare il dato relativo ai conducenti controllati con etilometro e precursori che, nel 2022 sono stati 1.407, di questi 154 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 26 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con la fine delle restrizioni dovute al Covid 19, si è avuto un incremento dei casi di guida in condizioni alterate: infatti, complessivamente nell’anno 2021 erano stati 104 i casi accertati, mentre nel 2020 erano stati 107.

Un altro dato drammatico è quello dei morti e feriti: 10 e 277 rispettivamente nell’arco di 813 incidenti. Anche nel campo dell’infortunistica, dopo la fine delle restrizioni si è registrato un incremento rispetto al 2021 dove erano stati rilevati 694 incidenti stradali di cui 9 con esito mortale, 202 con lesioni e 483 con danni a cose. Da segnalare come sono ripresi i controlli per contrastare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera.

Trentasei sono state invece le “operazioni ad alto impatto” che hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell’autotrasporto (persone, animali vivi, sostanze alimentari e trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa Rca, degli pneumatici dei veicoli, sull’uso corretto dei telefoni cellulari, dei sistemi di ritenuta e cinture di sicurezza.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel corso del 2022 l’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di 193 soggetti. Ancora sono sette le auto sequestrate mentre i documenti di circolazione ritirati sono stati dieci. Ancora, gli agenti della polizia stradale di Perugia hanno controllato 75 locali pubblici con dodici violazioni accertate.