Ad Acquasparta nasce la sezione locale dell’associazione nazionale carabinieri

ACQUASPARTA - Si terrà domenica 16 ottobre, ad Acquasparta, la cerimonia di costituzione della sezione locale dell'associazione nazionale carabinieri.

La manifestazione si svolgerà in piazza Federico Cesi dove, alla presenza delle autorità civili e militari, a partire dalle ore 16, ci sarà la consegna dei tesserini ai soci effettivi della neonata sezione. Subito dopo l'inaugurazione della sede dell’associazione, al piano terra di Palazzo Cesi, con il taglio del nastro e la benedizione dei locali da parte del parroco di Acquasparta, don Alessandro Fortunati.

Nella sede dell’associazione è stato allestito un piccolo museo di divise storiche e cimeli dei carabinieri messi a disposizione dai soci di Acquasparta. Presente anche la Fanfara dei carabinieri di Roma, che 17 si esibirà in un concerto in piazza dove per tutta la giornata sarà possibile ammirare una mostra di auto storiche dei carabinieri.