Mamma Vlasta è in Italia: «Matteo sta ancora male»

SPOLETO – È rientrata in Italia ieri notte Vlasta Studenikova, ma per ora non tornerà a Spoleto. La mamma di Matteo Falcinelli, lo studenti legato e malmenato dalla polizia a Miami Beach il 25 febbraio scorso, in circostanza di un arresto, ha dovuto lasciare gli Stati Uniti, dove si era precipitata il 5 marzo per dare assistenza al figlio. Dopo un lungo viaggio, contrassegnato da diversi scali, mamma Vlasta è arrivata a Bologna, dove vive Marco, il figlio più grande. «Starò qui qualche giorno - ha raccontato ieri al Messaggero - e sarò ospite di alcune trasmissioni televisive. Il 29 maggio volerò invece nella Repubblica Slovacca, mio Paese d’origine, dove ho in programma un incontro con alcuni rappresentanti di governo. Rientrerò in Umbria il 4 giugno e subito dopo tornerò a Spoleto, almeno fino a quando non sarà possibile tornare da miglio figlio. Ovviamente cercherà di raggiungerlo appena possibile, rispettando il distacco ragionevole richiesto dalle autorità statunitensi tra un ingresso e l’altro negli Usa».

La Studenikova è dovuta rientrare per rispettare il termine massimo di soggiorno consecutivo negli Stati Uniti, ma la preoccupazione per le condizioni di suo figlio, ancora molto provato dall’accaduto, è forte: «Matteo sta male - racconta - sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ha diversi problemi di respirazione, oltre che dolori alla schiena, al collo e alla testa. Sta vivendo uno stato di elevata ansia e ha tanta paura». Il racconto è drammatico: «Non riesce a uscire da casa, neanche per fare la spesa. Tanto che gli ho detto di farla online. Rimanere da solo, senza il mio sostegno, sta aumentando moltissimo il suo stato depressivo, contrassegnato ancora da incubi notturni. Domani (oggi per chi legge, ndr) incontrerà lo psicologo e a seguire la psichiatra, così valuteremo insieme, anche se a distanza, come affrontare questa situazione».

Mamma Vlasta non è mai rimasta con le mani in mano e dopo aver denunciato quelle che non fatica a definire «torture» subite dal figlio, due giorni fa ha espresso tutte le sue preoccupazioni per le condizioni attuali di Matteo al console generale di Miami Michele Mistò: «Il console - racconta ancora - si è reso estremamente disponibile per fare assistenza a Matteo in caso di bisogno o emergenza e ha sottolineato che la linea di emergenza del consolato sarà a sua completa disposizione per qualsiasi sua esigenza». Falcinelli sarebbe dovuto rientrare temporaneamente in Italia, insieme alla madre, lo scorso fine settimana, ma alla vigilia della partenza ha ricevuto la comunicazione che gli era stato revocato il visto d’ingresso. Sarebbe quindi potuto tornare ma poi non sarebbe potuto rientrare negli Stati Uniti, dove invece deve essere entro il primo luglio per ordine del giudice, che dopo l’arresto lo ha ammesso per sei mesi a un programma educativo, che gli consente di evitare il processo vero e proprio.

In Italia lo studente si sarebbe dovuto sottoporre a diversi accertamenti medici attraverso il sistema sanitario nazionale. Cosa che a Miami dovrà invece fare a pagamento: «Un ulteriore aggravio di spese - dice la mamma - che non avevamo preventivato».