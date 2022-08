Acquasparta:tanti eventi per la notte delle stelle cadenti

A riverder le stelle cadenti ad Acquasparta. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco del paese del ternano, avrà come location palazzo Cesi, prestigiosa sede dell’Accademia Dei Lincei. Il via è fissato per le 18, di mercoledì 10 agosto, si andrà avanti fino a dopo la mezzanotte. Tanti gli appuntamenti in programma rivolti a diverse fasce d’età. Si inizia alle 18 con il laboratorio di riciclo creativo dedicato ai piccoli,, dai tre ai sei anni, alla stessa ora altro laboratorio, stavolta per i ragazzi fino a quindici anni, incentrato sui segreti del sistema solare.

APPROFONDIMENTI EVENTI Arrone: al via la prima sagra del tartufo EVENTI Stroncone: visite guidate alla scoperta del borgo EVENTI Valnerina: musica e turismo per valorizzare i comuni colpiti dal...

Alle 20 pic nic sotto le stelle con i cestini preparati dai negozi del posto, alle 21.30 siparietto musicale a cura dell’associazione Ascam di Acquasparta. Dalle 22.30 tutti col naso all’insù per l’osservazione dei fenomeni celesti guidata da Ilaria Roma, ingegnere aereospaziale.

L’evento denominato “Borgo dei desideri” si inserisce nell’ambito delle manifestazioni dei Borghi più belli d’Italia. Gli intervenuti alla manifestazione potranno scrivere il proprio desiderio riguardante la salvaguardia e la tutela della natura, ed inserirlo in grandi contenitori posizionati per l’occasione. Oltre a sperare che si avveri, col favore delle stelle cadenti, coloro che hanno scritto il proprio desiderio parteciperanno ad un concorso che mette in palio una smart box offerta dai Borghi più belli d’Italia.

La partecipazione agli eventi è gratuita, per prenotarsi alla varie iniziative si deve chiamare il numero della Pro Loco di Acquasparta 3336162099.