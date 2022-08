Arrone: al via la prima sagra del tartufo

TERNI Prima sagra del tartufo ad Arrone. Dall’undici al quindici agosto, presso gli impianti sportivi, festa dedicata al gioiello dei boschi.

Tutte le sere saranno disponibili due menù: uno a base di tartufo ed uno preparato secondo la tradizionale cucina ternana. «Quest’anno per il tartufo è stata una pessima stagione, la mancanza di piogge ha reso il raccolto scorso come non mai negli ultimi venti anni. Ma cercheremo di mantenere i prezzi bassi senza creare problemi ai ristoratori, rispettando lo spirito tradizionale della sagra di paese» dice una delle organizzatrici. La sagra del tartufo ha il patrocinio del comune di Arrone ed è organizzata dal Moto club inossidabili e sponsorizzata da una ditta di tartufi locale.

Ad allietare la sagra tutte le sere musica dal vivo: per l’apertura, l’undici agosto, sul palco Marco Ligabue e Andrea Barbi, il 12 agosto Daje gas, il 13 Le black Sheeps, il 14 Sunday duo.

Per il quindici agosto, nell’ambito della sagra, è previsto un evento che si svolgerà al campo sportivo di Arrone, accanto a dove si svolge la sagra, si tratta del concerto del gruppo “Le Vibrazioni”. Per partecipare al concerto c’è un biglietto a parte che costa 15 euro. Chi vuole andare alla sagra lo potrà fare pagando solo il costo della cena.