Stroncone: visite guidate alla scoperta del borgo

L’ultima domenica di luglio e le quattro di agosto sono previste visite guidate per il borgo di Stroncone, il giro comprende il centro urbano e i principali monumenti di Stroncone: dalla Fontana delle Tre Tazze in Piazza della Libertà al pozzo medievale di Piazza San Giovanni, passando per il Museo di Storia Naturale e le Chiese del territorio. Alcune giornate saranno integrate anche da escursioni alle frazioni di Aguzzo, Finocchieto, Coppe o Vasciano.

L’itinerario prende il via dalla cinquecentesca fontana delle Tre Tazze, in piazza della Libertà, è caratterizzata da un timpano triangolare centrale e due delfini scolpiti in bassorilievo. La fontana fu oggetto nel 1880 di un intervento che eliminò l’ampia scalinata di accesso , sostituendola con una vasca di raccolta per l’abbeveraggio del bestiame. Si va poi alla cisterna, se ne parla per la prima volta nella riunione del consiglio del 1395, il consigliere Pietro Luti propone la realizzazione di uno steccato “ad reparandum locum cisterne inter portas“. Con molta probabilità la cisterna citata nel documento del 1395 altro non era che un semplice pozzo, mentre la realizzazione della cisterna ancora oggi esistente viene intrapresa soltanto tra il 1461 e il 1469. Si sa con certezza che la girella con catena fu acquistata a Roma, in piazza Navona, nel 1750. Altra tappa il Museo di Storia Naturale che offre al visitatore la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio nella storia del territorio di Stroncone. Oggi al suo interno è possibile ammirare collezioni: paleontologiche, geologiche, etnologiche e zoologiche.

Ecco date e orari delle viste che sono gratuite: domenica 31 luglio partenza dalla fontane delle Tre tazze alle 11.30 durata 1 ora e 30 minuti; domenica sette agosto partenza ore 11.30 durata 1 ora e 30 minuti ; sabato 13 agosto partenza ore 11.30 durata 1 ora e 30 minuti; martedì 23 agosto partenza ore 11.30 durata 1 ora e 30 minuti, domenica 28 agosto partenza ore 17.00 durata 1 ora e 30 minuti.