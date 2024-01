L'Acea Rugby Perugia cambia coach: José Leando Poloni sostituisce Fabiani

PERUGIA - L'Acea Rugby cambia coach: tocca aLosé Leandro Poloni. La svolta tecnica è arrivata dopo la sconfitta contro l’Arechi e in vista del turno casalingo contro L’Aquila. Tra il coach laziale e la società c'è stata una risoluzione consensuale. Lunedì a Perugia il neo allenatore argentino. Nell’attesa squadra affidata a Macchioni. Il tecnico Michele Fabiani, in accordo con la società, ha deciso di rassegnare le dimissioni. «Un argomento affrontato in totale serenità - dichiara il presidente Ruggero Renetti - Fabiani ha esposto le sue difficoltà e noi chiaramente le nostre. Per il bene della squadra abbiamo preso questa decisione nella speranza di dare una scossa ed invertire il trend dei risultati».

In settimana la squadra è stata affidata al collaboratore Paolo Macchioni, che siederà in panchina anche nella delicata sfida interna contro L’Aquila in programma domenica 28 gennaio alle ore 14.30 presso l’impianto sportivo di Pian di Massiano.

Difficile pensare ad un pronto riscatto, vista la leadership tecnica e di classifica degli abruzzesi, ma l’Acea Rugby Perugia aveva bisogno di imboccare un’altra strada per trovare risultati più confortanti e migliorare la crescita di un gruppo giovane e di prospettiva. Da lunedì 29 gennaio Caruso e compagni saranno affidati alle cure di José Leandro Poloni, tecnico italo-argentino con un passato importante da giocatore tra Prato, Verona, Capoterra, Catania Alghero e Olbia.