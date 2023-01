A Torreorsina il "Magnificat" con i cori e le bande musicali della Valnerina

TERNI - Con il Magnificat, Torreorsina rende omaggio a tutte le realtà musicali della Valnerina. Nella chiesa di Santa Maria Assunta dell’antica municipalità, la Proloco “Tradizione vive” in collaborazione con l’associazione “Chorus inside Umbria”, organizza un evento straordinario. E dal forte sapore spirituale. Sabato 28 gennaio, a partire dalle ore 18 si esibiranno le bande musicali e i cori della Valnerina. Parteciperanno: la banda musicale “Guido e Fernando Lausi” di Arrone diretta da Ottaviano Panfili, la “Furio Miselli” di Ferentillo, quella di Polino diretta da Luca Panico, l’ associazione musicale “Santa Cecilia” di Castelritaldi diretta da Riccardo Nanni. Il coro “Voci d’Umbria” vedrà la partecipazione dei cori Controcanto di Bettona e Angelini Bontempi di Brufa (direttore Alessandro Zucchetti), Naharti della Valnerina Ternana (direttore Sabrina Bacaro), della Schola Cantorum Don Dante Brizzi di Arrone (direttore Simone Benedetti), Santa Maria di Ferentillo (direttore Emily Riccardi) e del coro parrocchiale di San Martino in Trignano (direttore Diego Catanossi). Magnificat è il titolo dell’evento. E si ispira al Magnificat anima mea, il celebre canto religioso di Marco Frisina, che verrà riproposto in tutto il suo splendore. Il programma di altissima qualità strumentale e canora spazierà da Bach a Charpentier, da Mozart alla musica sacra più conosciuta. «Un pomeriggio di forti emozioni colorerà il piccolo borgo della Valnerina, come doveroso omaggio alle eccellenze di cui questo territorio, ancora poco conosciuto, è espressione» - dicono dalla Proloco. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.