A Orvieto le riprese del film "La solitudine è questa" dedicato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli

In questi giorni a Orvieto sono in corso le riprese del film "La solitudine è questa", diretto dal regista Andrea Adriatico e dedicato allo scrittore Pier Vittorio Tondelli, scomparso nel 1991 a causa dell’Aids, a soli 36 anni. Il progetto tra documentario e fiction vede la partecipazione di due attori, Lorenzo Balducci e Tobia De Angelis, e uno dei sette scrittori coinvolti, nati proprio in quegli anni '80 raccontati da Tondelli, cioè Alcide Pierantozzi, ed è sceneggiato da Grazia Verasani, Stefano Casi e lo stesso Adriatico.

APPROFONDIMENTI TURISMO Terni, Pasqua da record: traina la Cascata, ma la ruota... PASQUETTA «Visitate il Ponte di Augusto»: Cristiana Pegoraro e... CULTURA Narni città teatro, tre giorni di spettacoli nel super...

Le riprese si concentrano tra aprile e maggio nei luoghi della biografia di Tondelli, dal paese natale di Correggio (Reggio Emilia) alla città degli studi a fine anni 70 Bologna, dall’Aquila dove il primo libro Altri libertini fu sottoposto a sequestro e processo a Orvieto che è al centro del secondo libro Pao Pao, e ancora Rimini, epicentro dei “postmoderni” e goderecci anni 80 raccontati nell’omonimo romanzo, Milano, dove Tondelli portò a compimento importanti progetti editoriali, e Berlino, città che rappresenta il tema del viaggio e dell’altrove così centrali nella sua opera.

Sulle orme di Tondelli e della sua “solitudine”, i due protagonisti incontrano 7 scrittori contemporanei “under 40” (che richiama l’impegno di Tondelli per gli scrittori “under 25”), ovvero Jonathan Bazzi, Angela Bubba, Viola Di Grado, Paolo Di Paolo, Claudia Durastanti, Alessio Forgione e Alcide Pierantozzi, che raccontano il “loro” Tondelli attraverso le sue opere.

A Orvieto le scene si gireranno all'ex caserma Piave, dove Tondelli svolse il servizio militare, e al Pozzo di San Patrizio. La produzione è di Cinemare con Pavarotti International 23, con il sostegno del Ministero della Cultura e il contributo della Regione Emilia-Romagna.