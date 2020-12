X Factor, eliminata Mydrama, ecco chi sono i 4 finalisti. E Mika gela Hell Raton: «Ha avuto il Covid»

Blind, Casadilego, Naip e Little Pieces of Marmelade sono i 4 finalisti di questa edizione di X Factor: lo ha decretato la puntata di ieri sera. Eliminata dunque Mydrama (dopo il ballottaggio con Blind), che insieme ai Melancholia era tra i favoriti per la vittoria finale. Ma la serata ha visto anche la gaffe di Mika. «Hell Raton ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid».

Mika svela che Hell Raton ha avuto il Covid durante #XF2020 pic.twitter.com/GXZusjbxrQ — Giulio Pasqui (@GPasqui) December 3, 2020

Un'uscita che spiazza lo studio, tanto che lo stesso Hell Raton inizialmente non la prende bene: «Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ragazze, io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile. Ne approffito per ringraziare Emma Marrone che mi è stata particolarmente vicino». Poi è tornato il sereno.

