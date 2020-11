X Factor, eliminato Blue Phelix. Ira di Emma: «L'Italia non è pronta». Fuori anche Vergo, tornato Cattelan

X Factor regala sempre sorprese. Due eliminati con rumore e il ritorno di Alessandro Cattelan. «In Italia non siamo pronti», tuona Emma dopo ha perso un altro concorrente, Blue Phelix, eliminazione che le ha fatto particolarmente male per il talento non capito dal pubblico e per il significato della presenza del cantante (gender fluid) sul palco del talent di Sky: «Purtroppo in Italia ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere se stessi, senza nascondersi. Francesco ha dato il coraggio a tanti ragazzi e ragazze di mostrarsi senza paura delle porcate che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire» (il riferimento è ai commenti omofobi ricevuti dal concorrente qualche giorno fa).

Anche l’uscita di Vergo, cantante della squadra di Mika, è stata un duro colpo e mai come in questa puntata si è notato l’oceano di messaggi tra le righe lanciati dalla giudice: ha ribadito così tante volte la sua onestà e la sua schiettezza: «Non metto maschere, non riesco a fingere». Vergo, che si è esibito con mashup tra «Oro» di Mango, «Pienso en tu mirá» e «Malamente» di Rosalía. Non prima di aver spoilerato il suo segreto: si sapeva che, nella vita reale, faceva il portinaio.

