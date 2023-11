X Factor 2023, chi vincerà? Da Angelica Bove a Maria Tomba, passando per gli Astromare: cosa dicono i bookmakers

Sono stati giorni difficili per X Factor. Tra le polemiche sulle dichiarazioni di Morgan nell'ultima puntata, il suo conseguente licenziamento e il commento ieri su Instagram di Ludovico Tersigni, ex conduttore della trasmissione, il talent show di Sky è stato al centro di tutti i dibattiti della settimana. A farne le spese, però, saranno i concorrenti, distratti da tutti questi rumors. Ma cosa dicono i bookmakers su di loro? Chi sarà il vincitore di questa edizione? In attesa del quinto Live, in onda domani alle 21.15 su Sky Uno, scopriamo cosa dicono gli scommettitori.

Morgan fuori da X Factor, Fiorello difende il cantante: «Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan»

I pronostici

A tre puntate dalla fine di X Factor, e con l'addio di Morgan al programma, cosa dicono gli scommettitori? Chi sarà il prossimo vincitore del talent di Sky? Secondo quanto riporta Agipro, l'addio del 50enne lombardo dal programma non cambia gli equilibri dei bookie, che vedono Angelica Bove sempre più in pole per la vittoria finale: si gioca infatti a 1,80 su William Hill, quota che sale a 1,90 su Goldbet, il successo della cantante in forza nel team di Ambra, in netto vantaggio su Maria Tomba, artista di Fedez, offerta a 4. Più lontano Fabrizio Longobardi, punto di forza della scuderia di Dargen D'Amico, fissato a 7, con Sara Sorrenti a inseguire a 8 volte la posta.

Morgan via da X Factor, il commento (poi sparito) dell'ex presentatore Tersigni: «Dite che me ne sono andato, non che mi avete segato». E Bugo se la ride