Morgan fuori da X Factor, chi lo sostituirà? Ecco chi ci sarà al tavolo dei giudici e cosa succederà ora

«Comportamenti incompatibili e inappropriati», con una nota ufficiale Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di mandare via Morgan da X Factor. Secondo fonti interne raccolte da Leggo, l'ormai ex giudice non sarà sostituito in corsa, da nessuno. Ma che fine faranno gli Astromare?

X Factor, Morgan cacciato non sarà sostituito. Ecco che cosa accadrà gli Astromare

Morgan fuori

Il quarto live di X Factor ha segnato il futuro di Morgan. L'ex giudice di Amici (fu cacciato anche da lì nel 2017) e ora ex anche di X Factor, nell'ultima puntata non ha solo dato segni di insofferenza ma ha lanciato accuse pesanti contro il programma e contro tutti i giudici, dando ad esempio a fedez del depresso. Al termine della puntata Morgan sui social ha giustificato la sua espressione contro Fedez salvo poi sparare nuovamente a zero contro il programma in un'intervista a Fanpage: «Ho risollevato un format che era agonizzante. Non mi hanno fatto fare tutto quello che avevo in mente».