Morgan via da X Factor, il commento (poi sparito) dell'ex presentatore Tersigni: «Dite che me ne sono andato, non che mi avete segato». E Bugo se la ride

X Factor continua a far parlare di sé. Dopo l'annuncio del licenziamento di Morgan, arrivato a seguito di «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati», sono stati moltissimi i commenti sotto al post pubblicato dal profilo della trasmissione. Ma oltre alle risposte dei fan, agli osservatori più attenti non saranno sfuggiti due commenti di due personaggi decisamente più famosi: Bugo e Ludovico Tersigni.

I commenti

Per X Factor non è sicuramente un periodo facile. Dopo la decisione di Sky Italia e Fremantle Italia di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice, su Instagram e Twitter i fan si sono scatenati, commentando a più non posso sotto ai post della trasmissione.

A far discutere, però, sono stati due commenti più pungenti. Il primo arrivato da una vecchia conoscenza di Morgan, e il secondo da una vecchia conoscenza di X Factor.

Ahahahahahahahahahahahahahahwhahwhahahahahaahahahahhahahahahahaahahahahahahahahahhaahhahahahaahhahaha — Bugo (@BugattiCristian) November 21, 2023

Il primo a commentare è stato Bugo, che con una grossa risata ha manifestato il suo divertimento sotto al post su X. Il secondo, invece, è stato decisamente più sottile. L'autore? Ludovico Tersigni, ex presentatore del programma prima dell'arrivo di Francesca Michielin.

«Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per il secondo anno. Pensano tutti che siate stati voi a segarmi», scrive il conduttore. Un commento che potrebbe non essere piaciuto al programma, dato che dopo qualche minuto la risposta di Ludovico Tersigni è sparita nel nulla. Un pentimento del conduttore o un tentativo di censura da parte di X Factor?

