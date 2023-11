Morgan, cosa è successo con Fedez a X Factor: «Ha chiesto il mio licenziamento, mi ha urlato pezzente davanti a tutti. Ma non la passano liscia»

Morgan non è più un giudice di X Factor. È stato licenziato. Un termine che nell'intervista a La Repubblica ripete più volte. E non a caso «sto studiando la disciplina del licenziamento illegittimo e la tutela nel caso di licenziamento discriminatorio di un lavoratore». Una parola che però non compare nel comunicato diffuso da Sky e Freemont per annunciare la separazione tra Morgan e X Factor. Ma l'artista insiste: «Di fatto lo è e me lo hanno detto anche a voce, però se lo scrivessero sarebbe una dichiarazione lampante dell’illecito che hanno compiuto. Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione».