X Factor 2019, Nuela conquista (ancora) tutti: dopo "Carote" ecco "Ti voglio al mio funerale" Video

Aveva fatto impazzire tutti con il suo inedito "Carote". Emanuele Crisanti in arte Nuela torna sul palco di XFactor 2019 per i Bootcamp con Malika Ayane che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it. Classe 2003 l'artista siciliano è tornato con un nuovo inedito «Ti voglio al mio funerale» e conquista la sedia.

Nuela è salito sul palco di X Factor 2019 da star. Nonostante la giovanissima età - ha 16 anni - è autore di tante hit virale che presto potrebbe conoscere il grande pubblico. Alle Audition aveva portato "Carote" che ad oggi ha superato 11 milioni di visualizzazioni su youtube. Ai bootcamp nuovo inedito dal titolo "Ti voglio al mio funerale" ha divertito tutti ancora una vuolta e il brano è già disponibile su Spotify. Malika chiede consiglio agli altri giudici: «Un'idea del genere è forte» dice Mara Maionchi. Anche Samuel e Sfera non hanno dubbi «Vai a sederti va ...» dice Malika. Anche il pubblico sui social è favorevole.



“Ti voglio al mio funerale” di Nuela non si può ascoltare una volta soltanto. #XF13 pic.twitter.com/i2jjQ0g5G2 — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 10, 2019

