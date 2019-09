Carote, da X Factor ai Fridays for Future: gli studenti dei licei romani cantano la hit di Nuela

Dalle audizioni di X Factor alle manifestazioni in strada il passo è breve. Carote è la hit del giovanissimo cantautore romano Nuela, presentata nel corso dei casting del talent di Sky e immeditamente diventata virale sui social. Una canzone divertente e surreale, che da oggi è anche l'inno degli studenti che hanno manifestato in piazza per i Fridays for Future.

LEGGI ANCHE: Fridays for Future, Greta Thunberg: «Immagini incredibili da tutta Italia»



Sui social hanno cominciato a circolare diversi video di giovani che hanno intonato per strada, fra cartelli e striscioni, i versi della canzone del nuovo talento di X Factor Nuela , all'anagrafe, ha solo 16 anni e la sua hit ha avuto immediatamente successo fra i suoi coetanei, i principali protagonisti di queste manifestazioni sul clima. Inoltre, in qualche modo, il titolo Carote richiama l'ecologia e la natura, i temi principali dei Fridays for Future ispirati daC'è chi, come gli studenti del Lucrezio di Roma, ha cantato la canzone a squarciagola in piazza. Ma in tutta Italia - da nord a sud - hanno impazzato striscioni e manifesti a tema Carote. Una vera e propria moda, frutto di un connubio perfetto fra la cultura social dei giovanissimi e l'esigenza di manifestare per il clima.





© RIPRODUZIONE RISERVATA