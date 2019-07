Scottature al mare facilitate da alcuni cibi: ecco cosa evitare, dalle carote a un famoso drink

«La maggior parte delle persone è a conoscenza dei danni di una insolazione o delle scottature, ma pochi sanno che esistono alimenti che aumentano la sensibilità ai raggi Uv». Lo rivela Robert Gniadecki, dermatologo dell'Università di Alberta e componente del Cancer Research Institute of Northern Alberta. Il lime, certe varietà di carote, il sedano e l'aneto sono alcuni degli alimenti che possono facilitare le scottature, «in quanto contengono la furanocumarina, una sostanza chimica naturale che rende la pelle più sensibile ai raggi cattivi del sole».

Sole, crema protettiva anche sulla pelle abbronzata



Four surprising ways to get a sunburn, and six ways to treat it. Certified dermatologist Dr. Robert Gniadecki says most people know the risks, but still get caught out without proper sun protection measures. #sunprotection #wearsunscreen https://t.co/i4WtnLXMBC pic.twitter.com/2Lkr6oOCvx

— Canadian Dermatology (@CdnDermatology) 4 luglio 2019