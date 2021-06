Dieta dell'estate, “Quick Diet” per tornare in forma perdendo peso: 5 chili in meno in 6 giorni

Lunedì 28 Giugno 2021, 15:06

L'estate è alle porte e la voglia di sfoggiare una mise invidiabile è il desiderio più grande per moltissimi italiani. Per riuscire a ritornare in forma in modo sano ed equilibrato in vista dell’estate 2021, non sarà necessario scegliere regimi dietetici troppo restrittivi nè tantomeno digiunare, piuttosto seguire una dieta sana ed equilibrata, abbinata a una corretta idratazione e a un’attività fisica costante. Sicuramente per poter perdere peso in pochissimo tempo occorrera seguire un programma ferreo. Durante questo periodo d'urto sarà importante riuscire a rinunciare agli alimenti più gustosi ma sicuramente troppo grassi e calorici, scegliendo invece cibi poveri di zuccheri e grassi. Ecco a voi i consigli della dieta dell'estate 2021 con la “Dieta Lampo”.

Dieta dell'estate, la Quick Diet

La “Dieta Lampo” o “Quick Diet”, si intende un regime alimentare stringente e calorico finalizzato a perdere peso in un lasso di tempo molto breve. Lo schema da seguire per la Quick Diet è sicuramente ipocalorico: un regime cioè che aiuta a dare meno calorie rispetto a quelle assunte di solito. La caratteristica fondamentale della dieta lampo infatti è quello di riuscire a far perdere diversi chili in poco tempo accelerando il metabolismo. Dalla rapidità dei risultati deriva difatti il termine lampo. Sono diverse le versioni di questa dieta ma ci concentreremo su quella dei 6 giorni nei quali è possibile perdere 5 kg.

Il menù

L'impegno richiesto è quindi massima rigidità per 6 giorni per questa Dieta Lampo, di cui i primi 3 sono i più importanti. È nei primi 3 giorni, infatti, che il dimagrimento è maggiore, in quanto avviene l’adattamento al nuovo stile nutrizionale. Ecco un ipotetico menù di una giornata.

Colazione: Bere a scelta tè, caffè e succo di limone associato a una fetta di pane tostato (meglio se lievitazione naturale e integrale) con del formaggio fresco spalmabile.

Pranzo: Da preferire sempre della carne bianca (pollo o tacchino) accompagnata da insalatone di verdure (ottime le carote).

Cena: Una porzione di pesce cotto al vapore (orata, spigola, salmone) e una fetta di pane.

Fondamentale però sapere delle cose: non bisogna seguire la Dieta Lampo per più di sei giorni. Il regime alimentare di questa dieta eccessivamente restrittivo potrebbe essere delibilitante e favorire la carenza di sali minerali e vitamine. Non si deve praticare troppo sport durante questa dieta, poichè si potrebbe andare incontro a un abbassamento eccessivo della sideremia, della glicemia e della pressione sanguigna. Assolutamente vietata la Quick Diet per donne in gravidanza, anziani e bambini non devono seguire assolutamente la Dieta Lampo. È una dieta che dà risultati immediati ma l'effetto yo-yo è il più rischioso.