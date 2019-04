Viola Valentino, rivelazione choc: «Ho un tumore, ma lotto e a settembre mi sposo»

Rivelazione choc, in diretta televisiva, per Viola Valentino, 69 anni, che ospite di Eleonora Daniele, a Storie Italiane su Raiuno, ha raccontato di combattere da alcuni anni con un tumore. «Circa tre o quattro anni fa mi hanno detto che avevo un carcinoma e bisognava operare d’urgenza. È una malattia subdola, quando arrivano queste cose neanche te ne rendi conto. Normalmente lo prendi in ritardo, invece io ho avuto la fortuna di prenderlo in tempo, ma questo non esclude che ci sia metà e metà di sicurezza che non si propaghi», ha confidato.

Viola Valentino: «Riccardo Fogli? Non gli concederò mai l'annullamento, mi lasci in pace»

La Valentino ha aggiunto: «Ora comincio a piangere subito... Onestamente lo sanno i miei amici ma tu sei la prima che mi fa questa domanda. Dipende anche da come sei fatto caratterialmente, le persone più forti devono fare in modo che quelle più deboli assorbano la loro energia e si tirino su».

Nonostante la malattia, l’artista ha voluto concludere con una nota positiva, annunciando il suo matrimonio con il compagno: «È arrivato il divorzio dal mio secondo marito. Era la famosa carta che stavo aspettando per sposare Francesco, con cui sto da otto anni». La data è prevista per settembre.

