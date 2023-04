Verissimo, gli ospiti di domenica 30 aprile: da Pietro Orlandi a Lavinia e Alessio (di Uomini e Donne)

Torna, l'appuntamento Verissimo. Su Canale 5 oggi domenica 30 aprile, alle 16.30 tornano le interviste di Silvia Toffanin. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori.

Verissimo, gli ospiti di domenica 30 aprile

Quella di oggi, domenica 30 aprile, si prospetta una puntata davvero interessante. Protagonista principale Pietro Orlandi. Sotto i riflettori la riartura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, con il fratello Pietro che è tornato ad essere ascoltato. Le risposte che ha ottenuto però non lo hanno soddisfatto e non ha fatto a meno di manifestare la propria amarezza. Il fratello della ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo dove a Silvia Toffanin racconterà in una lunga intervista la sua verità e gli ultimi aggiornamenti della tragica vicenda. Gli altri ospiti di domani saranno: Michelle Hunziker e Gerry Scotti i due super nonni tornati dietro al bancone di Striscia la Notizia; il giornalista Paolo Brosio racconterà il dolore per la perdita della madre; Gianni Sperti arriverà in studio dalla Toffanin per raccontare la sua vita; e spazio anche all'amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino appena usciti da “Uomini e Donne”.