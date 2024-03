Kate Middleton malata? «Ha subito l'ileostomia». Le (ultime) 5 ipotesi sulla sparizione della principessa

Kate Middleton come sta? Nonostante la (ormai) famosa foto modificata con i suoi tre figli messa appositamente da Palazzo per mettere a tacere il gossip, non si fermano le illazioni sul motivo per il quale la principessa del Galles non dia nessuna informazione sulle sue condizioni di salute e neanche su dove si trovi. Domande che a detta di una fonte non avranno risposta: «Qualunque sia il motivo dell'operazione, è di natura personale, e Kate vuole mantenere i dettagli il più privati ​​possibile. Forse quando si sentirà all’altezza, potrebbe rivelare di più, ma non fa alcuna promessa».