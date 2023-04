Verissimo, arrivano Ilary Blasi e Padre Georg: gli ospiti di domenica 16 aprile (e in studio ci sarà anche una ex del Gf Vip 7). Le indiscrezioni

Puntata infuocata di Verissimo domenica 16 aprile. Quella di questo weekend potrebbe essere davvero la puntata più interessante del talk condotto da Silvia Toffanin per questa stagione, se le indiscrezioni venissero confermate. Secondo quanto riporta TvBlog infatti nel salotto di Canale 5 ci sarà ospite Ilary Blasi. Per la conduttrice, pronta a partire con l'Isola dei Famosi lunedì 17 aprile alle 21.40 su Canale 5, sarà la prima intervista televisiva dopo l'ufficializzazione della fine del matrimonio con Francesco Totti. Sicuramente la Blasi (qualora realmente fosse ospite) parlerà del suo reality show, ma possibile lasci anche qualche dichiarazione sulla sua vita sentimentale. Che stia con Bastian Muller non è più un segreto, che Totti stia con Noemi Bocchi neanche quindi magari quella di domenica sarà per Ilary una buona occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe (in perfetto stile Blasi) a casa dell'amica Silvia Toffanin. Non abbiamo certezze ovviamente visto che la registrazione nello studio di Cologno Monzese di Verissimo ancora non è stata effettuata ma la possibilità c'è.

Ma non è l'unico asso nella manica che la Toffanin sembra tirar fuori per domenica. Secondo le indiscrezioni infatti nel salotto di Mediaset arriverà anche Padre Georg Gänswein, il religioso prefetto della casa pontificia vicinissimo per anni al defunto Papa Joseph Ratzinger. Nello studio di Silvia Toffanin l’ex segretario particolare di Ratzinger potrà parlare del suo nuovo libro, Nient’altro che la Verità, in uscita in tutte le librerie il prossimo 16 aprile (proprio in occasione del 96° compleanno di Benedetto XVI, scomparso lo scorso 31 dicembre). Se così fosse sarebbe la prima volta di padre georg a Verissimo, mentre un mese fa circa era stato ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, su Rai1 (poco prima della morte di Ratzinger, invece, il Monsignore aveva rilasciato un’intervista a a Ezio Mauro per il programma La scelta, andata in onda il 5 gennaio in seconda serata su Rai3).

A sorpresa un'ex gieffina

E contro ogni previsione da Silvia Toffanin domenica potrebbe arrivare anche Milena Miconi reduce dal Gf Vip. Si tratta di fatto di un’eccezione, visto e considerato che Pier Silvio Berlusconi sembrava deciso a non ospitare alcun ex gieffino nella trasmissione di Canale 5. Ma la Miconi non sarà l'unica a essere invitata dalla Toffanin pare infatti che anche Sonia bruganelli presto arriverà nello studio di Verissimo.