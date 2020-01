Valentina Persia a Vieni da me: «Quando è morto il mio compagno, non volevo più fare tv». Caterina Balivo reagisce così

Valentina Persia, la popolarissima ‘barzellettiera’ d'Italia, è stata ospite della puntata di Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo, la comica romana ha raccontato della sua vita parlando anche della drammatica perdita del suo compagno Salvo avvenuta nel 2004. Un dolore enorme quello provato dalla Persia, attutito un poco dall'affetto e dall'aiuto del suo grande amico Leo Gullotta.

Dopo la scomparsa di Salvo, la carriera di Valentina ha subito uno stop: «Ero dubbiosa se tornare in televisione, il dolore è stato tantissimo», ha detto a Caterina Balivo: «Lui però mi diceva di non fermarmi perché amava vedermi tra le gente che sorrideva di me. Pingitore mi spinse a riprendere la televisione». Per questo la comica si è detta molto grata nei confronti di Leo Gullotta che seppe starle vicino in un momento così delicato: «Mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui», ha confidato.

Valentina Persia è oggi mamma di due gemelli. L’artista si è messa a nudo raccontando anche della depressione post partum che l’ha colpita. «Quando sono arrivati non è stato semplice – ha ammesso l’attrice -. Si tende sempre a vedere il bello della gravidanza. Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Non volevo più allattarli, piangevo e il medico ha capito la mia disperazione, il mio disagio. È meglio avere una mamma serena e felice piuttosto che allattare». Valentina è però riuscita ad uscirne, facendo leva su di una forza che solo una mamma possiede, quella forza che nasce dall’ amore per suoi figli.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Milly Carlucci è stata la prima a puntare su di lei. La comica romana lo ha riconosciuto proprio nel salotto della Balivo: «Per me lei è stata la prima a darmi una possibilità. La considero la vera signora della televisione». Durante la trasmissione, si è parlato anche del rapporto lavorativo con Paolo Limiti: «Un bacio nel vento per lui. Che belle esperienze abbiamo fatto insieme. Fu lui a volermi con i capelli corti in televisione. Abbiamo sdoganato un look».



