Lorenzo Crespi a Vieni da me confessa a Caterina Balivo: «Sul set le attrici dimenticano i mariti»

Per Lorenzo Crespi a Vieni da me domande al buio e risposte scottanti. L'attore è noto per lanciare dichiarazioni bomba in televisione e non si è risparmiato neanche da Caterina Balivo quando è stato scelto per rispondere agli interrogativi posti dal led e ha raccontato aspetti della sua vita sconosciuti e difficili. Innanzitutto, ammette di rimpiangere di aver parlato troppo in televisione. «Ho capito che le persone che dovevano aiutarmi hanno sfruttato la mia malattia per aiutare loro stesse».

Lorenzo Crespi a Caterina Balivo: «Da ragazzo sono stato bullizzato e ho sofferto di solitudine»

«Sono stato male una volta sola, ma le otto volte che sono andato a parlare hanno sempre ripercorso la mia malattia», ha aggiunto rispondendo alla domanda «Ti sei mai pentito di aver detto qualcosa?» e lasciando intendere di essere stato sfruttato per l'audience. «Quando non lavori da tanti anni ti affidi a chiunque perché in quel momento ne hai bisogno. Anche io ho le mie fragilità e sono una persona sensibilissima, però in generale bisogna aprirsi e bisogna piangere...»

«Penso di aver pagato più di quanto meritassi. Le cose sbagliate le ho fatte io, sapevo che una fiction o un programma mi avrebbero fatto male però li ho fatti ugualmente perché avevo paura di non lavorare. Sono pronto a dimostrare che si cresce e si matura. Io oggi ho 48 anni», ha spiegato lanciando un appello a un futuro manager o a un'agenzia che voglia investire su di lui e la sua professionalità, dal momento che non lavora da otto anni. «Non ho un manager o un'agenzia che mi rappresenta. Facevo guadagnare a palate ai produttori e questo è il ringraziamento. Oggi c'è qualcuno che non vince una prima serata da dieci anni perché non piace al pubblico, ma continua a lavorare».

Crespi ha anche parlato delle sue avventure sentimentali e dell'infedeltà sul set: «C'è carenza d'affetto e di fedeltà ce n'è molto poca. Quando girano le fiction, le attrici se li dimenticano i mariti, come gli uomini si dimenticano delle mogli e delle fidanzate. Io ero sempre single, se avessi avuto una moglie o una fidanzata non avrei fatto lo stupido. Poi dispiace che tante persone vanno in televisione a negare, ma sul momento non era così».

Poi un po' di commozione parlando della sua famiglia e del padre assente: «A mia madre vorrei dire grazie perché è più forte di me. Cantava e vinceva al posto di Marcella Bella, solo che mamma ha sposato un degenerato perché ci sono persone che non nascono per fare i genitori. Lui era una persona brutta e sono cresciuto cercando di non essere come lui. La prima volta che l'ho visto avevo 12 anni, non ho nessun ricordo e non voglio sapere dov'è seppellito».



Contrariamente a quanto si è sempre saputo, Crespi ha avuto un grande amore, rimasto segreto per ben 14 anni: «Ho sofferto quando ho dovuto tenere nascosto dal 1998 al 2012. È una persona che ho conosciuto in un programma, ci siamo innamorati tanto. Poi lei ha scelto la sicurezza perché stava con un'altra persona. Lei mi avrebbe completato, avrei fatto un figlio e sarei diventato un'altra persona. Quando il marito è venuto a saperlo, gli ho chiesto perdono.



