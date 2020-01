Irene Fornaciari a Caterina Balivo: «Il mio dolore segreto, mi sembrava di morire»

La cantante Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, ha confessato a Caterina Balivo, durante il programma “Vieni da me" su Rai1, di soffrire di attacchi di panico. «Non l’ho mai detto e lo dico oggi per la prima volta. La mia canzone "Grande mistero" parla degli attacchi di panico, un problema che mi limitava la vita. Gli attacchi di panico sono veramente bastardi, passami il termine. È impossibile descriverli, a me venivano al supermercato, in macchina…Una sensazione bruttissima, ti sembra di morire. Se ne esce parlandone e affidandosi a professionisti. Io sono ancora seguita da una psicoterapeuta e mi trovo benissimo».

Vieni da me, Caterina Balivo in diretta? La spiegazione arriva su Instagram

Massimo Boldi innamorato regala l’anello a Irene Fornaciari

Irene Fornaciari, i problemi di peso: «A 10 anni...»

Irene Fornaciari ha parlato anche dei suoi problemi di peso.

A 10 anni pesavo 72 chili, mia madre mi faceva mangiare carote anziché le merendine

. La cantante, però, ha rivelato che all’asilo chiedeva le merendine ai compagni dicendo

ono la figlia di Zucchero

.

«É un incubo così», ha commentato la Balivo.«s

Caterina Balivo, il giallo social della finta diretta. Il 2 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2020 del programma pomeridiano di Rai1. La conduttrice ha augurato «buon anno» a tutti i telespettatori. Poi compie un gesto che sorprende i follower. A pochi minuti dall'inizio della puntata, Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto che la vede ritratta seduta sul divano di casa, in compagnia dei figli Guido Alberto e Cora. La didascalia a corredo non lascia dubbi: «Tutti sul divano a vedere Vieni da me». Insomma, la puntata andata in onda oggi pomeriggio non era in diretta, bensì registrata. I fan apprezzano l'onestà: «Quindi la puntata è registrata. Brava, sei l'unica che non finge e lo ammette». E ancora: «Bella la puntata anche se registrata». I follower approvano.

Nancy Brilli a Vieni da me rivela a Caterina Balivo: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì»

Massimo Boldi: «Mi sono innamorato», chi è la nuova compagna che ha 34 anni di meno

Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 04:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA