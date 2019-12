Lando Buzzanca: «I miei figli mi portano in tribunale per il patrimonio. Invidiosi della vita che conduco con la mia fidanzata»

Un periodo felice dal punto di vista sentimentale per Lando Buzzanca, che però sembra avere qualche problema con i suoi figli. L’attore, fidanzato con Francesca Della Valle, 35 anni di differenza, infatti ha fatto sapere che i figli lo vogliono portare in tribunale per nominare un amministratore che gestisca il suo patrimonio.

Le udienze sono in corso: “I miei figli mi vogliono far passare per rimbambito, vogliono vendere la mia casa bellissima e vogliono mettermi qualcuno accanto che gestisca i miei soldi e i miei beni. Non merito di finire così (…) Mi hanno trascinato in tribunale e costretto a sottopormi a due visite mediche. Sono invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna. Grazie a Francesca ho ricominciato a vivere dopo la morte di mia moglie Lucia”.

Lando naturalmente difende la compagnia: “Non mi mangia i soldi. E’ una donna straordinaria che mi aiuta e non chiede nulla in cambio. I miei figli vorrebbero vendermi la casa ma finché campo non mollo. Sto bene, voglio vivere nel modo che voglio. Con Francesca abbiamo parlato di matrimonio, è di questo che hanno paura i miei figli”.

Uno dei figli, Massimiliano, ha riportato il suo punto di vista: “Abbiamo sempre lavato i panni sporchi in famiglia ma si vede che qualcuno che sta vicino a papà ha bisogno di pubblicità. La compagna di mio padre? No comment. Mio padre è in una posizione delicata, mio fratello e io vogliamo proteggerlo, per questo abbiamo chiesto un’amministrazione controllata del suo patrimonio”.

