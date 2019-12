Wanda Nara a Verissimo: «Io e Mauro Icardi? Chissà dove ci porterà il destino». Gaffe con Pupo

Una Wanda Nara spumeggiante è stata la protagonista assoluta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Molti i temi affrontati, dal rapporto con il marito Mauro Icardi, al prossimo impegno televisivo che la vedrà opinionista televisiva al Grande Fratello Vip. E la showgirl argentina, che ha sottolineato di vivere «ancora a Milano» è arrivata accompagnata da Pupo, anche lui al GfVip a partire dal prossimo mese di gennaio. Su Icardi al Psg la certezza dello splendido presente, ma anche nubi: «Vedremo la cosa migliore per il futuro di Mauro. Lui ha detto sì al Psg all'ultimo giorno di mercato, sapevamo che avrebbe avuto successo. Il destino, però, non so dove ci porterà».

Aida Yespica in lacrime a Verissimo: «Ho perso i soldi in una truffa. Mio figlio? Non lo vedo da 4 mesi»

Verissimo, Federica Panicucci per la prima volta con Marco Bacini: «È il mio tutto»

Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta: «A 55 anni mi rimetto in gioco. Tiberio Timperi? Mi porta i cornetti»

Gaffe con Pupo. Wanda Nara è arrivata in studio accompagnata da Pupo del quale ignorava la situazione sentimentale (il cantante ha una moglie e una compagna). Wanda Nara dice in diretta a Pupo: «Chi è quella con cui abbiamo cenato insieme?». La risposta gela l'argentina: «La mia compagna». Quindi l'ammissione della gaffe: «Ho fatto una figura di m***, l'ho chiamata moglie». Quindi l'occhio al prossimo futuro al GfVip: «Non sarà facile dividersi quest'anno tra Roma, Milano e Parigi. Dovrò stare ovunque, ma voglio pensare anche a me. Il Grande Fratello? È una cosa imporante. La considero l'occasione per farmi conoscere per davvero. E poi c'è Alfonso Signorini che ha intelligenza, capacità ed esperienza».

Caterina Balivo, Rossella Brescia: «Io gelosa di Luciano, se lascia il cellulare lo controllo»

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA