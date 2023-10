Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 ottobre: Rosa rivela a Viola tutta la verità su Damiano. Cosa farà la Bruni?

Torna stasera in tv il consueto appuntamento alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamo insieme nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio di stasera.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 ottobre

Rosa, sempre più preoccupata per Damiano, ha deciso di abbandonare l'orgoglio e rivelare tutta la verità alla rivale Viola, che viene quindi a conoscenza di come il Renda stia facendo il doppio gioco con Eduardo rischiando la sua vita, per aiutare la polizia ma anche Eugenio.

Viola, oltre ad essere angosciata per Damiano, si trova ora davanti ad una decisione molto difficile: scegliere se esaudire le richieste di Rosa e intervenire oppure fare finta di nulla e permettere al Nicotera e a Damiano di proseguire con il proprio piano, con tutti i rischi che comporta. Viola riuscirà a mantenere la calma?

Un fronte decisamente pià sereno è invece quello di Renato e Otello, i quali riceveranno una sorpresa davvero emozionante da parte della propria famiglia, pronta a festeggiarli con affetto in occasione della festa dei nonni.