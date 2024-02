Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 14 febbraio): Rossella è stata tradita da Riccardo?

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 14 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi (mercoledì 14 febbraio): il piano di Betul per scagionare Fikret

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Marina e Roberto sono certi di aver raggiunto il loro obiettivo: crescere il piccolo Tommaso come se fosse davvero figlio loro. Intanto, Ida e Diego accorciano finalmente le distanze. I due hanno trovato il coraggio per dare ascolto alle loro emozioni. Riccardo che ha taciuto a Rossella di aver incontrato Virginia a Milano nasconde un tradimento? Tra i due è scoppiata la passione? In quel caso, Rossella sarebbe stata tradita. Nel frattempo, Micaela viene a sapere che Samuel non le ha fatto nessun regalo per il loro primo San Valentino. Questa scoperta creerà dei nuovi dissapori tra di loro..