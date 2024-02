Terra Amara, le anticipazioni di oggi (mercoledì 14 febbraio): il piano di Betul per scagionare Fikret

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 14 febbraio trasmesse su Mediaset.

Terra Amara anticipazioni oggi

Colak, uscito di prigione, afferma di volersi riprendere i terreni che Demir gli aveva sottratto anni prima. Per questo, manda i propri uomini a rubare tutto il raccolto dagli alberi che si trovano sui terreni di Zuleyha. Betul vuole impossessarsi del filmino che sembra incriminare Fikret, per vendicarsi del suo ex promesso sposo. Per farlo, finge di voler sedurre Vahap ma gli versa un sonnifero nel bicchiere. Quando l'uomo si risveglia, capisce che Betul è scappata con la pellicola.