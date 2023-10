Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi, 17 ottobre: Eduardo è furioso per l'addio di Clara e decide di sfogare la sua rabbia

Torna stasera in tv una nuova puntata di Un Posto al Sole, il consueto appuntamento con l'amata soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, 18 ottobre, nella serie tv ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni de 17 ottobre

Clara ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Eduardo e non vuole altro che allontanarsi da lui e dalla sua vita. Ma il boss non ha intenzione di lasciarla in pace e continua a tenerla sotto controllo. Il Sabbiese è furioso per averla persa e finirà per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione sui suoi uomini. Un impeto che potrebbe costargli molto caro ma potrebbe anche aprire uno spiraglio di speranza a Damiano.

Tra lui e Viola, nonostante il confronto, la sua decisione è in stallo.

La Bruni rischia di essere fagocitata da questa situazione che da tempo continua ad angosciarla e dovrà prendere una decisione.

A Palazzo Palladini, intanto Roberto e Otello sono uno contro l'altro, ognuno determinato a far valere le proprie ragioni.