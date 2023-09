Un posto al sole, Roberto deciso a denunciare Lara: le anticipazioni del 25 settembre

Appuntamento stasera in tv alle 20.50 su Rai 3 con «Un posto al sole», la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni

Mentre Nunzio cerca di non pensare a Rossella, Alberto continua a corteggiare Diana, che decide di metterlo alla prova. Avvilito dagli esiti delle ricerche di Ida e Tommaso, Roberto decide di ascoltare Marina e denunciare Lara. Nel frattempo, però, la donna batte una nuova pista che potrebbe portare al ritrovamento di Tommaso.