Terra Amara, dal lutto di Zuleyha ai piani di Behic: le anticipazioni del 25 settembre

Va in onda oggi alle 14.10 su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca tanto amata dai telespettatori. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, la numero 387.

Cosa succede nella puntata di oggi

In lutto per la morte di Yilmaz, Demir consola Zuleyha. Quest'ultima, per difendere la reputazione dello stesso Demir, decide di lasciare la tenuta, ma l'uomo la invita a rimanere. La spontaneità di Uzum e Adnan tocca il cuore di tutti. Mentre Mujgan piange per la morte di Yilmaz, Behice pensa a manterere il proprio benessere economico. Nel frattempo, Fekeli cede il controllo delle attività di Yilmaz al nipote Fikret, che ormai considera un figlio.