Clownterapia, Teniamoci per mano onlus invita l'inventore Patch Adams al raduno alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Due tendoni da circo, spettacoli, saltimbanchi, artisti provenienti da tutto il mondo. E un ospite speciale per la sesta edizione del raduno nazionale di "Teniamoci per Mano Onlus": il dottor Patch Adams, padre della clownterapia. L'evento si svolgerà alla Mostra D’Oltremare in viale Kennedy, 54.

L’associazione campana leader nel mondo della clownterapia, il 10, 11 e 12 maggio colorerà di allegria la Mostra D'Oltremare, radunando oltre 1000 clown volontari provenienti da tutta Italia e riuniti per prendere parte a corsi di alta formazione con i più grandi professionisti del settore. Laboratori e workshop sulla clownterapia si terranno dal lunedì alla domenica. Voce ufficiale dell’evento, il comico Alessandro Bolide di Made in Italy e Fabiola Cimminella.

Il tema scelto anche quest’anno è l’inclusione, che per la seconda volta ha ricevuto una medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli ospiti

Grande sorpresa di questa edizione per la presenza del padre della clownterapia Patch Adams, che incontrerà per la prima volta tutti i clown volontari nel suo workshop "L’umorismo, il gioco, il senso del buffo e del ridicolo".

Oltre al workshop e agli spettacoli gratuiti dedicati ai più piccoli, il dottor Patch Adams sabato mattina regalerà alla città di Napoli una testimonianza inedita aperta al pubblico.

L'associazione per tutta la settimana, ha visitato Caivano, Afragola, Chiaiano, Rione Luzzatti, Scampia dando vita ad una parata solidale in zone difficili del territorio campano.

Anche il dottor Adams, nei giorni del raduno nazionale, in collaborazione con Teniamoci per Mano Onlus, farà visita ai bambini in ospedale e in strutture di accoglienza.

«Sono contento di partecipare alla sesta edizione del Raduno Nazionale di Teniamoci per Mano, è un evento che riguarda volontari, persone che in modo generoso e altruistico si dedicano agli altri cercando di portare amore, fratellanza e amicizia con l’obiettivo di far passare dei momenti di serenità a persone che vivono in situazioni difficili, sia adulti che bambini quindi sono contento di partecipare e faccio tantissimi auguri a questo bellissimo gruppo di volontari» ha detto il padre della clownterapia Patch Adams.

Voci narranti del colorato weekend saranno il comico di Made in Italy, Alessandro Bolide e Fabiola Cimminella, giornalista sportiva, che insieme ad altri ospiti, presenteranno spettacoli e momenti di divertimento per grandi e piccini. Tra gli ospiti anche zia Caterina la tassista più amata di Firenze, Jacopo Fo (figlio di Dario Fo), Chycle (artista portoricano da oltre 2 milioni di followers su Tiktok) e tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo.

Un altro evento sulla clownterapia

Venerdì 10 maggio, inizia anche la quarta edizione dello “Smile Clown Festival”, la prima kermesse del sud Italia dedicata alla figura del clown attore con la direzione artistica di Giulio Carfora. Lo show che si terrà dal venerdì alla domenica, prevede l’esibizione di 16 clown professionisti provenienti da tutto il mondo. Il suo obiettivo è valorizzare l'arte del clown, mettendo in evidenza le tecniche del numero, l'aspetto emotivo e la capacità di entrare in sintonia con il pubblico, al fine di evidenziare l'importanza dell'empatia attraverso il gioco. La novità di quest'anno è che la kermesse è composta prevalentemente da clown donne, un omaggio alla figura artistica che fino ad oggi è sempre stata in ombra rispetto al clown uomo.

«Quest’anno è per noi un raduno molto speciale: dare la possibilità ai nostri clown volontari, di formarsi con Patch Adams, è per noi motivo di grande orgoglio. È stato un lavoro lungo e molto articolato, ma abbiamo cercato di raccogliere in questa settimana, tutte le eccellenze del mondo della clownerie. Siamo partiti da Patch Adams, per poi avere la presenza dell’artista giapponese Pinon, Italo Bertolasi, Ginevra Sanguigno, Peter Ercolano, Chycle e tantissimi altri artisti che lasceranno un segno indelebile nel viaggio introspettivo di ogni nostro volontario”, ha commentato Eduardo Quinto, direttore nazionale di "Teniamoci per Mano Onlus".