Un posto al sole, Marina è pronta ad uccidere Lara: le anticipazioni del 10 novembre

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 10 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Cosa succede nell'episodio di oggi

Convinta di uscire presto dal carcere, Lara non sa però che Marina è pronta ad eliminarla dalla sua vita.

Quest'ultima, infatti, sembra aver trovato il modo per risolvere definitivamente il problema: nell’aria c’è odore di omicidio ed è molto probabile che un sicario possa entrare nella cella della Martinelli per ucciderla. Nel frattempo, dopo il duro e difficile confronto con Eugenio, Viola cercherà il supporto e la vicinanza di Damiano, che però potrebbe non essere d'accordo.

