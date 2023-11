Pino Insegno non condurrà "L'Eredità", ecco chi sarà il nuovo volto del programma su Rai 1

Non sarà Pino Insegno il conduttore della nuova edizione de 'L'Eredità' prevista da gennaio su Rai1. A mettere il veto sul conduttore del 'Mercante in fierà è stata - apprende l'Adnkronos - la società che detiene i diritti del format del game show, Banijay Italia, che in sede di rinnovo dell'accordo biennale con Rai (che era scaduto), ha chiesto di poter approvare il conduttore del programma.

