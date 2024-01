Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi (23 gennaio): Rosa in grave difficoltà, Riccardo sempre più geloso

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 23 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni

Nunzio riceverà una visita inattesa in ospedale e Riccardo rimugina ancora sul momento di vicinanza a cui ha assistito tra lui e Rossella. Rosa dovrà affrontare una spiacevole notizia che potrebbe metterla in grave difficoltà economica. Continuano le tensione tra Guido e Mariella che dovranno presto ritrovare la pace se non vorranno rinunciare al loro viaggio a Barcellona