Un posto al sole, la anticipazioni del 30 gennaio: Marina decide di passare al contrattacco con Filippo

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 30 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Sinner a Sanremo 2024? Arriva l'indizio: Jannik cancella il torneo di Marsiglia (che inizia il 5 febbraio)

Le anticipazioni

Spaventato dalle parole di Diego, Filippo ha deciso di affrontare suo padre e Marina, per cercare di capire cosa sia successo in Polonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giordano deciderà di passare al contrattacco, spaventata da quello che potrebbe accadera. Per questo motivo farà al consorte una precisa richiesta, che riguarderà Tommy e la loro vita futura. Ma di cosa si tratterà esattamente? Nel frattempo Serena dovrà rasserenare Filippo, turbato per quanto accaduto. La Cirillo dirà al marito di essere molto fiera di lui e di come abbia seguito la sua coscienza. Intanto Eugenio ha deciso di dire a Viola dei suoi incontri con Lucia e di come il suo rapporto con la collega sia cresciuto e diventato qualcosa di più. Viola comincerà a realizzare, con un po’ di amarezza, che le cose sono davvero cambiate e che anche Eugenio è pronto a voltare pagina, esattamente come lei. Raffaele ha molto a cuore la felicità di Antonio, il suo nipotino acquisito e tenterà in ogni modo di fargli tornare il sorriso. Da nonno premuroso qual è sempre stato, il Giordano cercherà di distrarre il piccolo dai problemi dei suoi genitori e di farlo divertire. Ci riuscirà? Intanto Mariella e Sasà si troveranno a gestire la situazione ancora complicata con Cotugno.