Grande Fratello, pagelle: Rosanna la Vanoni non si tocca (3) Fiordaliso merita i flash (9), Perla ma quale Boss (5), Beatrice combattente (8)

Trentatreesima puntata del Grande Fratello, ma davvero si arriverà fino ad aprile? Dalle indiscrezioni che circolano in rete pare proprio che il reality condotto da Alfonso Signorini non terminerà a marzo bensì un mese dopo. Che flagello. Ma d'altronde a forza di spostare e stoppare il programma non potrebbe essere altrimenti se non fosse che Mediaset dovrebbe avere pietà di noi. Il loft di Cinecittà sembra essersi trasformato in un asilo nido dove i concorrenti creano dinamiche pare ai bambini di 5 anni. Vediamo dunque le nostre pagelle della serata di ieri.