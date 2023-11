Un Posto al Sole, le anticipazioni del 15 novembre: Samuel vuole farsi lasciare da Speranza, ma Micaela si tira indietro

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 15 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Terra Amara, le anticipazioni del 15 novembre: Umit finge di suicidarsi e Demir si precipita da lei, ma Fikret lo incastra

Un Posto al Sole, anticipazioni del 15 novembre

L’attentato che ha sconvolto la vita di Viola e di Damiano ha avuto un enorme impatto anche su Eduardo: il Sabbiese ha infatti capito che il suo clan e Tony gli hanno ormai voltato le spalle.

Decide una rivincita sul suo ormai ex braccio destro e di regolare i conti con lui.

Samuel ha dato inizio al suo piano per farsi lasciare da Speranza ma questa decisione non farà per nulla piacere a Micaela. La Cirillo scopre infatti che il Piccirillo si è lasciato convincere da Nunzio a fare sul serio con lui e la cosa non le piacerà per niente. La gemella di Manuela non vuole per nulla al mondo cominciare una storia d’amore alla luce del sole, né con Samuel né con qualcun altro.

Nel frattempo Rosa rimane positivamente colpita da Damiano, il quale decide di volersi occupare di Manuel aiutandolo anche a superare il difficile momento che sta vivendo.